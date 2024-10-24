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Эксперт из Кыргызстана: «Думаю, БРИКС в течение пяти лет заменит ООН»
БРИКС в течение пяти лет может заменить ООН, таким предположением с «Татар-информом» поделился председатель правозащитного движения Кыргызстана, координатор Конгресса по правам человека стран Центральной Азии Акун Турсунбек.
«БРИКС в будущем заменит ООН в течение пяти лет. Это мое предположение. Мы уже выслушали Президентов многих стран, среди которых Китай, Россия, Египет и многие другие. Это большое событие для всего глобального Юга, принимают участие более 30 государств. Россия стала эпицентром мировых событий. А Президент страны Владимир Путин стал оплотом для международного взаимодействия», - заявил собеседник агентства.
Очень собеседника впечатлил и Татарстан. Турсунбек нашел много сходств с культурой своей родной страны и останется ещё на несколько дней в республике, чтобы посетить основные достопримечательности.
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