Эксперт из Кыргызстана: «Думаю, БРИКС в течение пяти лет заменит ООН»

Акун Турсунбек

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

БРИКС в течение пяти лет может заменить ООН, таким предположением с «Татар-информом» поделился председатель правозащитного движения Кыргызстана, координатор Конгресса по правам человека стран Центральной Азии Акун Турсунбек.

«БРИКС в будущем заменит ООН в течение пяти лет. Это мое предположение. Мы уже выслушали Президентов многих стран, среди которых Китай, Россия, Египет и многие другие. Это большое событие для всего глобального Юга, принимают участие более 30 государств. Россия стала эпицентром мировых событий. А Президент страны Владимир Путин стал оплотом для международного взаимодействия», - заявил собеседник агентства.

Очень собеседника впечатлил и Татарстан. Турсунбек нашел много сходств с культурой своей родной страны и останется ещё на несколько дней в республике, чтобы посетить основные достопримечательности.