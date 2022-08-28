Эксперт из Ирана в Казани рассказал, по какому пути может пойти Россия в условиях санкций

Иран уже много лет живет в условиях санкционного давления, оказываемого европейскими странами и США. За это время были созданы свои бренды и условия для развития молодежи внутри страны, по такому же пути может пойти и Россия. Таким мнением с «Татар-информом» на Глобальном молодежном саммите в Казани поделился замминистра по делам молодежи и спорта Ирана Вахид Яминпур.

«Много лет назад Запад и США ввели санкции в отношении Ирана. Но это никак не повлияло на развитие нашей страны. Сейчас у молодежи есть надежды, они поняли, что без поддержки других стран мы можем создать хорошее сообщество. Сначала мы переживали по этому поводу, но мы не сдавались, мы создали свои бренды, теперь нашу продукцию используют в той же Европе. По этому пути может пойти и Россия», — сообщил он.

Вахид Яминпур стал гостем Глобального молодежного саммита в Казани, на который съехались представители почти 70 стран мира, ответственные за работу с молодежью. В течение двух дней они обсудят, как противостоять глобальным вызовам, с которыми сталкиваются их государства.