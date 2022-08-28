«Обсудить главные мировые вызовы»: в Татарстане стартовал Глобальный молодежный саммит

В Казани стартовал Глобальный молодежный саммит, который собрал в столице республики ответственных за реализацию молодежной политики из почти 70 стран. Специалисты обсудят пять основных тем — это миграция, предпринимательство, благополучное и ментальное здоровье, цифровые тренды и социальные лифты, а также равенство возможностей молодежи, сообщила на церемонии открытия вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Казанский глобальный саммит — уникальная площадка для обсуждения этих вопросов. Сквозной темой станет межкультурный диалог молодежи разных стран. Татарстан имеет богатейший опыт выстраивания межкультурных и межконфессиональных отношений», — отметила она.

Фазлеева добавила, что событие проходит в рамках мероприятий «Казань – Молодежная столица Организации исламского сотрудничества – 2022». Статус был присвоен в этом году, это событие уникально, поскольку Россия является не членом организации, а наблюдателем.

Одним из гостей саммита стал президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган. По его мнению, символично, что саммит проходит в Татарстане, где в этом году отметили 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией.

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Молодежный саммит проходит в городе с тысячелетней историей — в Казани, также мы отмечаем 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Мы видим, что в Татарстане реализуется очень много проектов, в которых участвует молодежь из разных стран. Они создают новые возможности для молодых людей», — заявил Эрдоган.

Татарстан и Турцию объединяют большое количество культурных связей, в республике будет создано много проектов по линии этноспорта, в частности, борьбы на поясах, заключил он.

Для дальнейшего развития молодежной политики по всему миру очень важна встреча с представителями других стран, сказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Возможность встретиться с коллегами, ответственными за работу с молодежью из других стран, которые относятся друг к другу с доверием, — это очень важно. Потому что обсуждать вопросы, связанные с миграцией, здоровьем, безопасностью, вызывами в цифровом пространстве можно только с друзьями, которым доверяешь. Мы считаем, что наследием этого мероприятия должна стать долгосрочная программа международного молодежного сотрудничества по разным направлениям», — заявил Сулейманов.

На Глобальный молодежный саммит в Казани собрались представители почти 70 стран. На протяжении двух дней будут проходить панельные дискуссии, на которых гости поделятся лучшими практиками в молодежной политике, разработанными в их государствах.