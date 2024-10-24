Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Эксперт из Индии назвал ошеломляющим успехом итоги двух дней саммита БРИКС в Казани
Первые два дня саммита БРИКС в Казани увенчались ошеломляющим успехом как с точки зрения числа участников мероприятия, так и с позиции тем и глубины дискуссий, которые поднимались на его заседаниях. Такое мнение выразил президент аналитического центра Imagindia Institute (Индия) Робиндер Сачдев.
По его словам, казанский саммит наглядно показал миру три ключевых тезиса.
«Во-первых, мир в XXI веке, несомненно, станет глобальной моделью многополярности. Во-вторых, Россия не изолирована на мировой арене, как это пытался сделать Запад в течение последних трех лет после конфликта на Украине. В-третьих, незападный мир в начале 21 века активно продвигается очень быстрыми темпами к созданию альтернативной глобальной архитектуры, которая не будет зависеть исключительно от доминирующих западных институтов», – приводит слова эксперта ТАСС.
По мнению Сачдева, БРИКС имеет большой потенциал, но на пути его реализации объединение может столкнуться с серьезными вызовами.
«Даже среди нынешних членов есть те, кто придерживается совершенно разных взглядов. Эти расхождения необходимо будет согласовать», – отметил спикер.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»