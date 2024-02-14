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Политика 14 февраля 2024 16:49

Эксперт: «Иранцы все делают примитивно! У нас более сильное производство!»

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Делегация из Татарстана 15 февраля познакомится с деятельностью ряда предприятий из Ирана. Напомним, эта страна уже много лет успешно развивается, вопреки американским и европейским санкциям.

При этом председатель правления Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев считает, что Казани не стоит брать пример с Тегерана в этом вопросе.

«Я был в Иране 4 раза. Иранцы – хитрый народ. Они все делают примитивно. Но некоторые вещи делают интересно. Поэтому кое-что брать у них – это делать шаг назад. Поэтому за основу иранское производство мы брать не можем. Нам некоторые вещи лучше и проще разрабатывать самим, продвигать самим. Так как руки у нас более сильные и производство тоже», – объяснил свою позицию Агеев журналисту «Татар-информа».

О том, какие еще темы поднимут на вышеупомянутой встрече и что за программа ожидается у Раиса РТ Рустама Минниханова в Исламской Республике, читайте в материале «Татар-информа».

#Иран #Казань #Татарстан #производство #санкции
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