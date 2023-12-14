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Эксперт: Инициатива Путина по развитию спорта в регионах повысит качество жизни граждан
Инициатива о внесении в президентскую программу пункта о развитии спорта в регионах поспособствует его популяризации, повышению качества жизни граждан, а также строительству новых спортобъектов в субъектах Федерации. Об этом, комментируя слова Президента РФ Владимира Путина, заявил «Татар-информу» председатель автономной некоммерческой организации содействия людям с ограниченными возможностями «Я смогу» Марат Ильясов.
Во время прямой линии с россиянами и пресс-конференции Путин обратил внимание на важность развития спорта и реализации всех региональных программ в этой сфере, поддержания необходимого уровня финансирования.
«В Республике Татарстан со спортом все отлично, много объектов с доступной средой. Президент и наше руководство уделяют большое внимание развитию спорта. Мне посчастливилось встретиться с Владимиром Владимировичем в январе прошлого года, и он тоже поддержал создание нового вида адаптированного спорта для людей ОВЗ. В нашем регионе поддерживают спорт, спорт для людей с инвалидностью на отличном уровне. На объекты можно свободно попасть, очень развитая инфраструктура и много мероприятий в этом направлении», – отметил он.
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