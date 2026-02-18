Эксперт: снегопад не оправдывает опоздание на работу, если нет ЧС

Сильный снегопад сам по себе не является уважительной причиной для опоздания на работу, если в регионе не введен режим чрезвычайной ситуации. Трудовой кодекс обязывает сотрудника являться в офис вовремя вне зависимости от погодных условий. Об этом в беседе с RT напомнила директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

По словам эксперта, на практике работодатели чаще всего не наказывают за незначительное опоздание, особенно если сотрудник предупредил о проблеме. Однако формально прогноз погоды не является аналогом больничного листа, поэтому время отсутствия могут не оплатить или попросить отработать позже.

Что касается удаленной работы, то заставить работодателя перевести сотрудника на дистант из-за снегопада невозможно, пояснила Ганькина. Если характер труда позволяет выполнять задачи из дома, она рекомендует позвонить руководителю и объяснить ситуацию. Часто работодатели идут навстречу, понимая, что добраться до офиса все равно не получится. В таких случаях достаточно устной договоренности, официальное оформление обычно не требуется.

Специалист также посоветовала обязательно предупреждать начальника о задержке. При строгих порядках на работе стоит сделать фото или видео застрявшего транспорта и перекрытых дорог — это может пригодиться в случае претензий. Однако, по опыту Ганькиной, в сильный снегопад работодатели обычно относятся к опозданиям с пониманием, если сотрудник остается на связи и действительно пытается добраться.