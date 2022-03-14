Эксперт Гимаев раскрыл причины неудачных результатов Квартальнова в «Ак Барсе»

Бывший хоккеист и ТВ-эксперт Сергей Гимаев назвал причины, по которым Дмитрию Квартальнову не удалось показать хороший результат на посту главного тренера «Ак Барса». Напомним, казанцы вылетели в первом раунде плей-офф, уступив в шести матчах (2-4) омскому «Авангарду».

«Тренерское поражение? Я бы не хотел критиковать Квартальнова. Наверное, у него слишком прагматичный хоккей, в котором не хватало созидания. По ходу сезона тоже были проблемы в большинстве и с заброшенными шайбами. В руководстве "Ак Барса" сами разберутся, как им действовать дальше», – приводит слова Гимаева «РБ Спорт».

Также он рассказал, за счет чего «Авангард» оказался сильнее. По словам эксперта, здесь большая заслуга Боба Хартли, который наладил организацию игры в омской команде.

«Тут не столько поражение Квартальнова, сколько победа Хартли. "Авангард" – объективно хорошая команда. Уверенно отыграл вратарь Шимон Грубец и все остальные показали тот хоккей, который от них требовал Хартли. Хотя без проблем не обошлось – сказывался отъезд финских защитников, особенно в четвёртом и пятом матчах. В шестом, несмотря ни на что, смогли сыграть организованно в обороне.

Главная причина победы "Авангарда" – это организация игры. Боб Хартли все лучшее, что было в прошлогоднем плей-офф, смог достать и в этот раз. Ощущается и опыт победы в Кубке Гагарина: ребята знают, что могут выигрывать, если будут делать всё правильно. Особенно это сказалось в последней шестой встрече. Там было явное преимущество на стороне омичей в плане, прежде всего, организации игры», – подчеркнул Гимаев.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» подвела итоги 3-летней работы Дмитрия Квартальнова на посту главного тренера «Ак Барса».