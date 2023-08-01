Эксперт «Фобоса» пообещала Татарстану улучшение погоды в августе

На этой неделе в Поволжье, в том числе в Татарстане, ожидаются дожди и грозы. Однако вскоре они вновь сменятся жаркой погодой, сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

На большей части Поволжского региона на этой неделе погоду определяет область высокого давления. Атмосферный фронт «зажат между двумя антициклонами», что провоцирует грозовые дожди, пояснила Котилевская.

При этом с середины недели погода все же начнет меняться. «Улучшение погоды с середины недели прогнозируется также в Нижнем Новгороде и в Казани. В столице Татарстана температура повысится в среду и четверг до +26, в пятницу до +29. При этом не исключены кратковременные дожди», – цитирует специалиста «Фобоса» ТАСС.

Напомним, «Татар-информ» сообщал, что по прогнозу Гидрометцентра РТ завтра, 2 августа, температура воздуха в Татарстане поднимется до +30 градусов. Жаркая погода, по данным синоптиков, будет держаться всю оставшуюся неделю.