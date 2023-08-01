К середине недели в Татарстан вернется 32-градусная жара

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В ближайшие дни в Татарстане вновь сменится погода. Уже 2 августа столбики термометров вновь поднимутся выше 30 градусов, сообщает Гидрометцентр РТ.

Сегодня местами возможны кратковременные дожди. Столбики термометров покажут от 12 до 17 градусов ночью и от 22 до 27 — днем.

2 и 3 августа существенных изменений в погоде не произойдет — прогнозируются кратковременные дожди, температуры воздуха ночью составят от 12 до 17 градусов. Однако днем станет жарче: от 24 до 29 градусов 2 августа и от 26 до 31 — 3-го числа.

Предварительно, 4 и 5 августа в республике ожидается жаркая погода с кратковременными дождями. В дневные часы воздух будет прогреваться до 27–32 градусов.

Как рассказали в Гидрометцентре России, август будет аномально теплым на всей территории ПФО.