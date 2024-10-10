Эксперт «Финама»: Соглашение по газу в РТ поддержит нефтегазохимическую отрасль

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков рассказал «Татар-информу» о значении соглашения, подписанного ООО «Газпром межрегионгаз» с двумя крупными промышленными потребителями в Республике Татарстан.

«Это соглашение имеет стратегическое значение как для республики, так и для России в целом. В Татарстане оно поддержит реализацию крупных промышленных проектов, таких как завод минеральных удобрений „Аммоний-2“ и предприятия по переработке сырья с этиленового комплекса компании СИБУР. Эти проекты не только создадут новые рабочие места, но и увеличат потребление газа внутри региона, способствуя росту нефтегазохимической отрасли», – сообщил Кабаков.

В масштабах России документ поможет стимулировать внутреннее потребление газа и диверсифицировать промышленное развитие. Повышенное использование газа в промышленности поддержит развитие высокотехнологичных производств, что, в свою очередь, снизит зависимость страны от экспорта сырья, считает эксперт.

Подробнее читайте в материале «Экономике Татарстана поддадут газу: “Газпром” расщедрился на 10 млрд кубов для Закамья».