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Эксперт «Финама»: Соглашение по газу в РТ поддержит нефтегазохимическую отрасль
Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков рассказал «Татар-информу» о значении соглашения, подписанного ООО «Газпром межрегионгаз» с двумя крупными промышленными потребителями в Республике Татарстан.
«Это соглашение имеет стратегическое значение как для республики, так и для России в целом. В Татарстане оно поддержит реализацию крупных промышленных проектов, таких как завод минеральных удобрений „Аммоний-2“ и предприятия по переработке сырья с этиленового комплекса компании СИБУР. Эти проекты не только создадут новые рабочие места, но и увеличат потребление газа внутри региона, способствуя росту нефтегазохимической отрасли», – сообщил Кабаков.
В масштабах России документ поможет стимулировать внутреннее потребление газа и диверсифицировать промышленное развитие. Повышенное использование газа в промышленности поддержит развитие высокотехнологичных производств, что, в свою очередь, снизит зависимость страны от экспорта сырья, считает эксперт.
Подробнее читайте в материале «Экономике Татарстана поддадут газу: “Газпром” расщедрился на 10 млрд кубов для Закамья».
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