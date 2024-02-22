Эксперт фиджитал-спорта из Якутии: Фиджитал может стать популярен, как классический спорт

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Спорт в формате фиджитал имеет шанс стать в будущем таким же популярным и широко распространенным, как и классические его виды, и составить достойную конкуренцию привычному киберспорту. Такое мнение высказал представитель Федерации фиджитал-спорта Республики Саха (Якутия) Александр Сивцев.

«Несмотря на возрастающую конкуренцию между киберспортом и фиджитал-спортом, с развитием технологий и увеличением числа людей, интересующихся цифровыми развлечениями, фиджитал-спорт может привлечь огромную аудиторию. В будущем мы можем увидеть еще больше турниров, команд и спонсоров в этой области, что способствует росту популярности», — рассказал эксперт в беседе с «Татар-информом».

Он отметил, что, благодаря поддержке руководства региона в Якутии фиджитал-спорт активно развивается, проводятся различные мероприятия, создается инфраструктура и открываются новые возможности для тех, кто хочет сочетать спорт и цифровые технологии.

«Ярким примером этого является победа команды из Якутии HOTU esports по CS:GO и лазертагу в рамках третьих Фиджитал-игр в Казани. Такие события помогают привлечь внимание к этому виду спорта и могут стать стимулом для других регионов развивать свои команды и участвовать в соревнованиях», — подчеркнул спикер.

По словам Сивцева, фиджитал-спорт пока находится на ранней стадии своего развития, но благодаря таким масштабным спортивным событиям, как «Игры будущего», будет продолжать развиваться и привлекать все новую аудиторию. Он выразил уверенность, что в будущем будет проводиться еще больше подобных турниров, а также увеличиваться число заинтересованных спонсоров в области инновационных видов спорта, что обеспечит им популярность.

Накануне в Казани состоялось торжественное открытие первого в истории фиджитал-чемпионата «Игры будущего». Участие в церемонии принял Президент России Владимир Путин и лидеры ряда других стран, а также представители ведущих профильных ведомств РФ и РТ, известные звезды, спортсмены, блогеры и другие почетные гости. Мультимедийное фиджитал-шоу продлилось около двух часов. Подробнее об этом знаменательном событии — в материале «ТИ-Спорт».