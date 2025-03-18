Экономист Колташов не видит факторов для ослабления рубля в российской экономике
Рубль может ослабнуть, но не по экономическим причинам. Об этом «Татар-информу» заявил экономист Василий Колташов.
Эксперт подчеркнул, что курс рубля сегодня — это вопрос политических решений.
«В российской экономике факторов ослабления рубля нет», — считает Колташов.
По его мнению, ожидаемая встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина «ничего не изменит» в соотношении рубль – доллар.
Ранее аналитик Михаил Беляев спрогнозировал курс рубля после встречи Путина и Трампа.