Эксперт: «Экономически оправданным является курс в 90 рублей за доллар»

Фото: ru.investing.com

По данным Центробанка, курс доллара на 27 ноября составляет 105,6 рублей. На мировом валютном рынке Forex по состоянию на 15:51 по московскому времени он достиг 113 рублей, следует из данных Investing.com. Курс евро –119 рублей.

Росту иностранных валют в том числе способствовала высокая инфляция, которая привела к ослаблению рубля по отношению к доллару. Таким мнением в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» поделился доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох. Влияет также осложнение «геополитической неопределенности». Из-за этого многие российские и иностранные инвесторы предпочитают выйти из рублевых активов и перевести их в иностранную валюту или вывести из страны.

«К осложнению геополитической неопределенности относится эскалация военных действий, противостояние глобальному Западу, непонимание того, какие действия могут быть предприняты американской администрацией в оставшиеся два месяца до инаугурации (избранного Президента США) Дональда Трампа», – отметил эксперт.

В том случае если в ближайшее время не произойдет каких-то серьезных дополнительных негативных событий, то ситуация с большей долей вероятности стабилизируется. Однако пока признаков снижения напряженности профессор КФУ не наблюдает.

«Может быть все что угодно. Если говорить о возврате к равновесным курсам, то курс порядка 90 рублей является на данный момент вполне экономически оправданным. Если снять избыточную напряженность, то 90, может быть, 95 рублей за доллар, такой курс останется. Снижение ниже, допустим, до 70-80, уже маловероятно, просто в силу инфляции мы не сможем вернуться на эти цифры», – заключил Кох.

Почему рубль становится слабее и как будет развиваться ситуация в ближайшее время, читайте в материале: «Доллар по 110: в чем причины обвала рубля и что будет с ним к концу года».