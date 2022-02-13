Эксперт: Для снижения ковид-случаев в РФ коллективный иммунитет должен составлять 90%

Для снижения роста заболеваемости коронавирусом коллективный иммунитет к омикрон-штамму в России должен составлять 90%, однако показатель пока не достигнут. Об этом замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сказал в эфире телеканала «Россия-1».

«К „омикрону“ коллективный иммунитет должен быть на уровне 90%, его нет», — констатировал Горелов.

Согласно последним данным российского оперштаба по борьбе с коронавирусом, «омикрон» выявлен в 84 из 85 регионов страны. 11 февраля оперштаб также сообщил, что коллективный иммунитет за последнюю неделю снизился более чем на 2% — с 64,1% до 61,9%.