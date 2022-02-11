В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу упал до 61,9%

В России продолжает падать уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции. Так, за прошедшие семь дней он снизился более чем на 2% — с 64,1% до 61,9%. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

По данным экспертов, снижение показателя связано с утратой иммунитета как среди переболевших, так и среди привитых граждан, не прошедших ревакцинацию.

Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, на 11 февраля первым компонентом вакцин в России привились 85 857 079 раз, полностью — 81 505 771.