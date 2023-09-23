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Эксперт: DigitalSkills 2023 стали свидетельством приверженности партнерству БРИКС
V отраслевой чемпионат в сфере цифровых технологий DigitalSkills 2023 стал свидетельством приверженности партнерству БРИКС, которое нацелено на сотрудничество развивающихся экономик в самых различных отраслях. Об этом на церемонии награждения победителей состязаний заявил председатель рабочей группы по развитию кадров делового совета БРИКС Лю Чженьин.
«Россия и Китай имеют общее видение, как построить инклюзивный, равноправный, демократичный и устойчивый мир путем цифровой трансформации. И мы готовы работать с нашими партнерами, чтобы достигать новых высот в цифровой сфере», — заявил он.
Чженьин добавил, что чемпионат стал не только платформой для обучения и состязания, но и мостом для выстраивания технологического сотрудничества между Россией и Китаем.
«Мы сделаем всё возможное, чтобы укрепить наше взаимовыгодное сотрудничество, развивая единые стандарты, общие учебные планы и создавая центры подготовки навыков будущего», — заключил он.
Чженьин также поблагодарил экспертов и судей, которые делились знаниями со всеми участниками, максимально справедливо и профессионально оценивали результаты.
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