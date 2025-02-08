Эксперт дал советы по безопасному выбору подержанного авто

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Перед осмотром подержанного автомобиля следует проверить его идентификационный номер (VIN) на количество владельцев по паспорту транспортного средства, случаи попадания в ДТП и внесенный в машину изменения. Об этом рассказал главный редактор автомобильного издания Quto Максим Ракитин, пишет Lenta.ru.

«Когда вы покупаете бэушный автомобиль, то будьте готовы к тому, что вам придется заплатить за его проверку по уже известным базам. Стоит обязательно попросить у владельца VIN. С этого стоит начать, чтобы не тратить время на осмотр автомобиля, который может оказаться не самого лучшего качества <…>», – подчеркнул специалист.

Наряду с этим эксперт указал на необходимость убедиться, что VIN-номер на табличках, которые находятся под лобовым стеклом и на передних стойках дверей, совпадает с заявленным владельцем номером, а также удостовериться, что продавец не прикрепил их самостоятельно.

Затем можно поехать в сервис, чтобы посмотреть машину на подъемнике и увидеть все манипуляции, проводившиеся под днищем. Например, при наличии сварного шва в районе левого переднего сиденья лучше сразу отказаться от покупки. «<...> очень большая вероятность того, что эта часть автомобиля вместе с VIN-номером была вварена», – пояснил Ракитин.

Кроме того, при оценке общего состояния авто специалист рекомендовал обращать внимание на фары, ремни безопасности и год выпуска на них – если они не менялись, он должен совпадать с годом выпуска машины.

Настораживающими сигналами эксперт назвал новую оплетку на руле, новые накладки на педалях, чехлы на сиденьях (они могут скрывать их реальное состояние), изношенный потолок и исцарапанный левый задний порог. Проблемы с потолком и порогом могут указывать на использование автомобиля в прокате, в каршеринге или в такси.

«Я бы не ехал без первоначального знания о том, куда смотреть. А если вы видите, что по первичным признакам есть какие-то странности, то лучше развернуться и уехать, потому что все остальное – это пустая трата времени», – подытожил Максим Ракитин.