Автоэксперт: Цены на подержанные машины будут расти из-за малодоступности кредитов

Российский авторынок будет находиться под давлением год или даже дольше. О своем понимании ситуации рассказал глава Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «Опоры России», генеральный директор инвестиционной компании ДИАЛОТ Егор Диашов, сообщает издание «Ридус».

Эксперт сослался на мнение многих специалистов, которые прогнозируют на 2025 год охлаждение на 20–30% в сегменте автокредитования. Спрос будет снижаться из-за высоких процентных ставок, роста цен на автомобили в результате повышения утилизационного сбора и других причин.

«Дилеры могут столкнуться с перенасыщением рынка новыми и подержанными автомобилями, что приведет к снижению цен и маржинальности. Некоторые автосалоны могут оказаться в сложной ситуации, особенно те, которые сильно зависят от кредитования», — предположил собеседник издания.

При этом он допустил, что перенасыщение рынка уже началось. Согласно данным РБК, к началу 2025 года на складах российских дистрибьюторов скопилось около 700 тыс. авто по сравнению с примерно 400 тыс. на начало 2024-го.

«Многие потенциальные покупатели будут вынуждены отложить покупку нового автомобиля или искать более доступные варианты на вторичном рынке, что в свою очередь повлияет на цены на подержанные автомобили», — предупредил о последствиях ситуации на рынке для клиентов Диашов.

Эксперт обратил внимание на то, что лизинг, интерес к которому может возрасти, не станет панацеей, и заключил, что «без существенного изменения экономической политики ожидать быстрого улучшения ситуации не стоит».