Эксперт Центра Гамалеи прокомментировал появление в РФ пятой вакцины от Covid-19

Минздрав РФ зарегистрировал новую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», разработанную центром «Вектор» Роспотребнадзора. Вирусолог Центра имени Гамалеи Минздрава РФ профессор Александр Бутенко уверен, что судить об эффективности нового препарата пока рано. Об этом сообщает радио Sputnik.

По мнению специалиста, сделать вывод о надежности нового препарата можно будет только с опорой на статистику.

«Не так много людей пока привито этой вакциной, и информации, насколько она эффективна, пока нет. Для того чтобы определить эпидемиологическую эффективность, надо сравнить результаты, например, статистику заболеваний среди большого количества людей — тех, которые были вакцинированы, и тех, которые не были вакцинированы. Потом сравнить, какой был процент госпитализаций при первом варианте и при втором варианте. Пока трудно сказать, какая у нее эпидемиологическая эффективность», — констатировал Александр Бутенко.

Новая вакцина, как и изначальная «ЭпиВакКорона», создана на основе пептидных антигенов. Подобно «Спутнику V», она вводится двукратно с интервалом от 14 до 21 дня. Препарат предназначен для вакцинации людей в возрасте от 18 до 60 лет и противопоказан беременным. При этом от оригинальной «ЭпиВакКороны» новый препарат отличается «некоторыми технологическими особенностями производства».

«ЭпиВакКорона-Н» стала пятым отечественным препаратом для вакцинации от коронавируса. Ранее были зарегистрированы вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт», которая применяется преимущественно для ревакцинации.