Эксперт: чем больше в РТ будет электрозарядок, тем больше появится и электромобилей

Спорить о том, что первично – сначала рост количества электромобилей, а потом только – зарядной инфраструктуры, или наоборот – сродни вечным философским диспутам о курице и яйце, заявил «Татар-информу» заведующий кафедрой «Электротехнические комплексы и системы» КГЭУ Павел Павлов. По его мнению, «чем больше будет электрозарядных станций, тем быстрее будет увеличиваться и количество электромобилей».

«Тут прямая зависимость», – отметил эксперт. Так ученый прокомментировал перспективы строительства в районах РТ сети из 95 быстрых электрозарядных станций (ЭЗС), которое в настоящее время ведет АО «Сетевая компания». В данный инвестпроект компания вкладывает около 400 млн рублей.

По некоторым данным, сейчас в Татарстане уже функционирует 52 ЭЗС быстрой и 67 – медленной зарядки. Таким образом, только за счет одного инвестпроекта число быстрых ЭЗС может утроиться (к тому же все они будут мощностью по 150 кВт каждая). Коммерческую эксплуатацию своей сети «Сетевая компания» планирует начать с 1 января 2023 года. 46 ЭЗС из 95 будет построено только в Казани.

«Производители ЭЗС действительно сетуют на то, что электромобилей пока в нашей стране все-таки очень мало. Но динамика последних лет показывает, что их количество растет в геометрической прогрессии. И очевидно, что владельцы тех электромобилей, которые сейчас эксплуатируются в регионах России, сталкиваются с отсутствием развитой электрозарядной инфраструктуры. Проблему решают по-разному – закупают собственные станции или заряжаются от бытовой розетки, но всё это возможно только в частном секторе или в своем гараже. Не говоря уже о том, что таких заправок практически нет на федеральных трассах, что ограничивает возможности электромобилей при поездках между регионами», – отметил Павлов.

По мнению эксперта, очень хорошо, что важность развития инфраструктуры для зарядки электромобилей понимают власти, так как это «государственная задача». «На данном этапе без господдержки тему не сдвинуть», – заявил ученый. Напомнив, что строительство ЭЗС в Татарстане прописано в утвержденной в прошлом году Кабинетом министров РТ Государственной программе развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта.

Ее главный целевой ориентир – обеспечение эксплуатации на территории республики к 2024 году не менее 183 зарядных станций для транспортных средств с электродвигателями (к уровню 2021 года – увеличение не менее чем на 120 ЭЗС). На этот год целевой ориентир – как раз 95 ЭЗС. В 2023 году в республике должно быть введено 101 ЭЗС, в 2024-м – еще 29. В Правительстве РТ уверены, что развитие инфраструктуры ЭЗС будет способствовать не только улучшению экологической обстановки в крупных городах республики, но также позволит увеличить объем генерации электроэнергии в условиях выравнивания периода суточного графика потребления, рост объемов транспортировки электроэнергии, развитие отечественного производства и импортозамещения ЭЗС.

Подробнее читайте в материале «Будем отказываться от бензиновых авто»: Татарстан накроют сетью зарядок для электрокаров.