Эксперт рассказал, чем чаще всего болеют перенесшие Covid-19

После перенесенного коронавируса чаще всего страдают сосуды и сердце. Также пациенты могут еще долго жаловаться на общее недомогание, отметил врач-кардиолог, руководитель временного Covid-стационара «РЖД-Медицина» Заурбек Шугушев. Об этом сообщает радио Sputnik.

Специалист рассказал, что после омикрон-штамма избежать постковидного синдрома также вряд ли удастся.

«Усталость, боль в суставах, головная боль и другие симптомы могут сохраняться еще дольше, чем осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. Коронавирус очень хорошо проникает в нервную систему и, к сожалению, способен жить в ней долгие месяцы», – сказал Шугушев.

По его словам, реакция каждого отдельного человека на коронавирус индивидуальна и зависит от общего состояния организма. Однако уже доказано, что эта болезнь поражает все органы и ткани.

«Зависит индивидуально от человека, но чаще всего бывают осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. При коронавирусной инфекции в организме начинается так называемое системное воспаление, и когда это происходит в сосудистой стенке, воспаление приводит к тромбообразованию. Мы можем вылечиться от Covid-19, но воспаление [в сосудах] может еще очень долго сохраняться», – объяснил врач.

Эксперт также предупредил, что особенно критичны первые три недели после выздоровления, во время которых высок риск инфарктов и инсультов.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что вакцина «Спутник V» эффективна против омикрон-штамма коронавируса.