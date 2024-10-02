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Эксперт авиаотрасли объяснил, почему дорожают авиабилеты
Подорожание авиабилетов – это следствие высокого спроса. Об этом «Татар-информу» сообщил главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.
«Подорожание идет за спросом. А спрос восстановительный, то есть он возвращается к тем объемам, которые были до пандемии, даже с учетом всех трудностей и резкого снижения объемов на международных линиях. Главная причина подорожания – спрос, но еще авиакомпании ограничены возможностями по увеличению предложения», –считает Борисов.
Есть и другая причина высокого спроса — доходы части россиян выросли, поэтому авиабилеты и путешествия стали для них доступнее.
Подробнее о ситуации с подорожанием пассажирских авиаперевозок читайте в материале «„Люди готовы летать и задорого“: почему взлетели цены на авиабилеты».
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