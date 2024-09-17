IT-эксперт: Аналог Starlink нужен для цифрового суверенитета России

Создание российского аналога Starlink оправдано и своевременно. Так новость о создании в России собственной низкоорбитальной спутниковой группировки компанией «Бюро 1440» прокомментировал руководитель отдела корпоративных внедрений IT-компании ARTW Антон Рачко для «Татар-информа».

«Несомненно, создание подобной системы для обеспечения цифрового суверенитета страны, такой как Россия с её огромными расстояниями и сложными климатическими условиями, особенно на территориях, с которыми напрямую связаны стратегические интересы (Северный морской путь, Центральная Сибирь, Дальний Восток, Чукотка и т.д.), более чем оправдано и своевременно, хотя и потребует детального планирования и вложения больших ресурсов», – считает Рачко.

Ранее стало известно, сколько планируется вложить в российский аналог системы спутниковой связи Starlink (принадлежит SpaceX, компания Илона Маска). Ожидается, что отечественная система будет состоять более чем из 380 спутников.