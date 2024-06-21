«Эксперимент эксперимента»: как прошел тестовый показ «Иске татар мәхәббәт»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Старо-Татарской слободе Казани 20 июня прошел тестовый показ спектакля-променада «Иске татар мәхәббәт». Создал уличную постановку Театр Даниила Миронова.

Зрителями тестового показа стали журналисты, блогеры и представители сферы туризма. Создателям постановки была необходима обратная связь, чтобы сделать итоговую версию более совершенной. На деле демоверсия спектакля оказалась не так далека от задуманной финальной, хотя без недочетов не обошлось.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Уличная постановка — это всегда эксперимент. В ней есть элементы и стандартной экскурсии, и обычного спектакля. Написанный Рэнатом Зиннатовым текст всего за десять сцен рассказывает трогательную историю о любви, семье и верности и даже находит место для отсылок к татарстанскому кинохиту «Бери да помни». Мимо такой истории не пройдет ни один татарин, но с погружением в конец XIX века могут возникнуть проблемы.

В первую очередь — посторонние люди. И речь не только о том, что билеты будут стоить денег (заявленная цена — 2200 рублей с человека), а постановка доступна любому прохожему. Речь о городской жизни, которая происходит вокруг играющих актеров и рассказывающего экскурсовода. Удивительно, как артистам удается оставаться в роли, когда за стенами мечети «Аль-Марджани» гремит шум стройки, а под ноги бросаются дети. На данный момент «Иске татар мәхәббәт» — это экскурсия с участием профессиональных актеров в качестве аниматоров.

Даниил Миронов, автор идеи «Иске татар мәхәббәт» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Вопросы могут возникнуть и к костюмам. По словам режиссера спектакля Натальи Плотниковой, костюмы были взяты «с дачи сценариста». Основатель театра и автор идеи «старо-татарской любви» Даниил Миронов подтвердил, что нынешние костюмы — это временный вариант.

Специалист по истории татарского костюма, этнограф и гость спектакля Дина Гатина-Шафикова заметила, что делать костюмы аутентичными, наверное, даже нецелесообразно.

«Не нужно идти на поводу у истории. Смогут ли создатели спектакля сделать аутентичные костюмы? Могу сразу ответить, что не смогут. Нужны люди, которые смогут их отшить, и соответствующие материалы. В данной ситуации можно сделать современные костюмы с элементами костюмного комплекса татар XIX-XX веков», — объяснила корреспонденту «Татар-информа» Дина Гатина-Шафикова.

Дина Гатин-Шафикова: «В текущих костюмах есть временная путаница» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По ее словам, в текущих костюмах есть путаница между одеждой разных времен и нарядами сельских и городских татар. Она уверена, что необходимо либо полностью отойти от традиционной культуры, либо создать смесь современного костюма с традиционными элементами.

С этой проблемой сталкивается любой художник по костюмам, который взялся за создание традиционного татарского образа. Гатина-Шафикова отметила, что в театре имени Камала эту проблему решают именно так: создают максимально простые по форме костюмы, но добавляют детали традиционной одежды.

«Мне хочется увидеть постмодернизм — когда мы учитываем традиционную культуру, но при этом понимаем, что живем в XXI веке. Было бы замечательно, если бы здесь воссоздали исторически достоверные костюмы, но это очень дорого», — заключила этнограф.

Сергей Иванов: «Одеть актеров в костюмы другой национальности — сюжет не распадется» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Проект создан при поддержке МБУ «Историческая среда». Организация занимается историко-культурным развитием, в том числе и территории Старо-Татарской слободы и ее туристической привлекательностью. Собственно, туристы — главная аудитория новорожденного проекта. О двух целях, которые должна выполнять иммерсивная экскурсия, рассказал председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Зрители, во-первых, должны слышать выверенные исторические данные, чтобы не возникло непонимания некоторых фактов из истории Татарстана. Во-вторых, зрители должны получить эмоцию. Нужны дополнительные усилия в работе экскурсовода. Исторических фактов практически не было. Если экскурсия направлена на эмоции, тогда зритель должен что-то почувствовать, запомнить», — пояснил чиновник.

Если одеть актеров в костюмы другой национальности, сюжет не распадется, уверен Иванов. В татарской истории ощущается нехватка татарского характера. Паузы между драматическими сценами заполняют исторические справки. Два этих элемента не могут ужиться в одном пространстве повествования. Эту же проблему пытались решить создатели фильма «Ибн Фадлан», но «поженить» историю и вымысел у них тоже не вышло.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По словам Даниила Миронова, показывать «Иске татар мәхәббәт» на территории Старо-Татарской слободы создатели хотят круглый год. Сейчас прошел тестовый показ. Также в тестовом режиме, но уже за деньги спектакль покажут в июле.