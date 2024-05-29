«Документально-игровой компромисс»: как снимался «Ибн Фадлан»

Документально-игровая картина Айназа Мухаметзянова не выдержала проверку взглядом историка Искандера Измайлова во время лектория, организованного интернет-порталом «Миллиард.Татар». Режиссер рассказал «Татар-информу», как в картине был выстроен компромисс между историей и художественным вымыслом.

Снятая по заказу ИД «Хузур» и задуманная как наглядное пособие для религиозных учебных заведений, картина в 2022 году стала фильмом-открытием XVIII Казанского фестиваля мусульманского кино и нашла своего зрителя за пределами актовых залов и аудиторий.

«На открытии фестиваля фильм показывали на двух площадках — народ не вместился. И с тремя залами люди сидели на лестницах. Мы увидели, что интерес к этой теме есть», — пояснил режиссер.

Однако на кинофестиваль попал финальный монтаж, «сбросивший» после официальной премьеры почти полчаса хронометража. Документальная часть картины осталась целой, но возникли несотыковки с игровыми фрагментами.

«Мы советовались с археологами и историками во время производства. Но всегда нужно понимать, что научная популяризация неизбежно приводит к упрощениям», — подчеркнул Мухаметзянов.

Выход снятой в предельно сжатые сроки ленты был приурочен к 21 мая 2022 года — 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарии. Последние сцены снимались буквально за считанные месяцы до премьеры.

«Зачитывание письма халифа, главная летняя сцена фильма, в отсутствие костюмов, реквизита и сценария была отснята в декабре 2021 года в павильоне „Казань Экспо“, потому что лето мы упустили», — отметил Мухаметзянов.

За полтора года производства сюжет обзавелся линией хана Алмуша, чуть не стал полностью игровым и в разгар производства потерял целых полгода в ожидании финансирования. «В какой-то момент мы думали, что на этом всё», — признался создатель картины.

Съемки ленты проходили непоследовательно. Пока доснимались одни сцены, параллельно писались другие. Подобные накладки закономерно создают огромные дыры не только в сценарии, но и в бюджете. Точных сумм режиссер не разглашает, однако речь явно не о московских объемах финансирования.

«Мы ведь не просто творческие люди, которые работают в вакууме. Приходится объяснять элементарные вещи: сценарий пишется не за неделю, на изучение материала уходит время», — добавил режиссер.

При всех вводных, снять компромиссную между сухой историей и увлекательным нарративом картину было сложно. Но, несмотря на пережитые трудности, Мухаметзянов не собирается останавливаться. Сейчас совместно с белорусскими коллегами он находится в поисках финансирования для проекта фильма о татарах-липках. Режиссером, по его словам, выступит Екатерина Гусева.

«Проект очень интересный. Думаю, даже без участия Татарстана он состоится», — заключил Мухаметзянов.