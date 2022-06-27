Экскурсионный трамвай «Тюбетейка» в Казани начинает ходить каждый день от ж/д вокзала

Экскурсионный трамвай «Тюбетейка» запускается сегодня и будет ходить каждый день с 17 часов от железнодорожного вокзала Казань-1. Об этом сообщил генеральный директор «Метроэлектротранса» Айдар Абдулхаков на пресс-конференции в «Татар-информе».

«По маршруту №2 начнет работать экскурсионный трамвай “Тюбетейка”. Это вагон РВЗ 1986 года выпуска, из тех, которые работали в Казани с 1961 года. Это красно-желтые вагоны, их было более 400, они в свое время были визитной карточкой Казани», – рассказал спикер.

По словам Абдулхакова, этот раритетный вагон восстановлен. Время экскурсии займет 45 минут от железнодорожного вокзала до речного порта и обратно. «Три минуты в речпорту и в обратный путь. Это стилизованный вагон, внутри будет играть музыка. Участники трамвайной экскурсии получат аудиогиды и набор, состоящий из треугольника, элеша и напитка», – отметил гендиректор предприятия.

Он уточнил, что экскурсионный билет будет стоить 500 рублей. «Ожидаем, что этот вагон будет востребован среди казанцев и гостей города», – заключил спикер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани экскурсионный трамвай «Тюбетейка» получил заключение о готовности выйти на линию в рабочем режиме.