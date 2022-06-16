Экскурсионный трамвай «Тюбетейка» в Казани получил заключение о готовности выйти на линию

В Казани экскурсионный трамвай «Тюбетейка» получил заключение о готовности выйти на линию в рабочем режиме. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Накануне вагон прошел тестовую обкатку по маршруту №2 «Железнодорожный вокзал — Речной порт» и обратно. Специальная комиссия проверила состояние рельсов и контактной сети. При этом на маршруте было организовано звуковое сопровождение экскурсии.

После объезда было дано заключение о готовности вагона выходить на линию. О дате проведения первой экскурсии предприятие обещает сообщить позднее.