Экс-защитник «Рубина» Попов: «В "Наполи" не будет Слуцкого, Хвиче придется очень тяжело»

Бывший футболист «Рубина» Алексей Попов поделился мнением о потенциальном переходе грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии в итальянский «Наполи».

По словам экс-защитника казанского клуба, в Неаполе Кварацхелии придется очень тяжело.

«Если в начале карьеры в "Рубине" он не знал русский язык, то как он адаптируется в Италии? Всем понятно, что Хвича — высококвалифицированный футболист, но с ним надо работать. Слуцкий этим занимался, поэтому Кварацхелия делал результат. В "Наполи" такого не будет, ему придется очень тяжело», – цитирует Попова «РБ Спорт».

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала интервью с экс-тренером «Рубина» Ринатом Билялетдиновым, в котором специалист прокомментировал перспективы Хвичи Кварацхелии в клубе Серии А.