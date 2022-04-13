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Спорт
13 апреля 2022  15:26
Дамир Садриев

Экс-защитник «Рубина» Попов: «В "Наполи" не будет Слуцкого, Хвиче придется очень тяжело»

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Бывший футболист «Рубина» Алексей Попов поделился мнением о потенциальном переходе грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии в итальянский «Наполи». 

По словам экс-защитника казанского клуба, в Неаполе Кварацхелии придется очень тяжело.

«Если в начале карьеры в "Рубине" он не знал русский язык, то как он адаптируется в Италии? Всем понятно, что Хвича — высококвалифицированный футболист, но с ним надо работать. Слуцкий этим занимался, поэтому Кварацхелия делал результат. В "Наполи" такого не будет, ему придется очень тяжело», – цитирует Попова «РБ Спорт». 

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала интервью с экс-тренером «Рубина» Ринатом Билялетдиновым, в котором специалист прокомментировал перспективы Хвичи Кварацхелии в клубе Серии А.

#фк рубин #футбол #РПЛ #слуцкий леонид #Хвича Кварацхелия
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