Экс-защитник «Рубина» Бегич опроверг слова Слуцкого по поводу своего отъезда из России

Бывший защитник «Рубина» Сильвие Бегич прокомментировал ситуацию, касательно своего отъезда из России.

Стоит отметить, что ранее главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий в интервью у Василия Уткина заявил, что причиной уезда Бегича из Казани был его отец. «Это его индивидуальная личная история. Папа сказал ему, что если он не приедет, то ты мне не сын», – заявил Слуцкий.

Бегич прояснил ситуацию. «Да, я уехал, потому что папа так пожелал. Но он не говорил, что я ему не сын, если останемся, это неправда», – цитирует защитника Metaratings.

Кроме того, футболист ответил на вопрос, вернется ли он в Россию по окончанию срока приостановления контракта с «Рубином».

«Вернусь ли я в Россию? Пока не знаю, посмотрим, что будет», – сказал Бегич.

Напомним, главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал первое интервью после вылета в ФНЛ.