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Спорт
27 мая 2022  15:49
Дамир Садриев

«Рубин» усилится лидером «Енисея» Александром Зотовым

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Полузащитник «Енисея» Александр Зотов перейдёт в «Рубин». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

По информации источника, 31-летний полузащитник подпишет контракт с казанским клубом с зарплатой в 1,5 миллиона рублей в месяц. 

За «Енисей» Зотов выступал с 2018 года. В 118 матчах за красноярский клуб Зотов забил девять голов и отдал 18 результативных передач.

Напомним, накануне стало известно, что «Рубин» покинет форвард Герман Онугха.

Ранее генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что главный тренер Леонид Слуцкий продолжит работать в казанском клубе в следующем сезоне Футбольной национальной лиги.

#фк рубин #футбол #ФНЛ
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