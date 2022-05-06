Экс-защитник «Ак Барса» Прошкин: «Задача перед Знарком - минимум финал Кубка Гагарина»

Бывший защитник «Ак Барса» Виталий Прошкин оценил трансферную активность казанского клуба в нынешнем межсезонье. По словам двукратного чемпиона мира, с приходом звездных игроков шансы казанцев на кубок увеличиваются.

«Очень хорошие игроки и, конечно, это усиление состава. "Ак Барс" несколько лет не может выйти в финал Кубка Гагарина и там решили переломить ситуацию и пойти на кардинальные меры. "Ак Барс" всегда был в числе фаворитов, но в последние годы не получалось оправдать ожидания. С приходом этих игроков шансы, конечно, увеличиваются, но как все сложится — неизвестно. Олег Знарок пришел в клуб с большими традициями и задачи перед ним, судя по всему, поставят самые высокие — минимум финал Кубка Гагарина», – цитирует Прошкина «РБ-Спорт».

Напомним, что вчера «Ак Барс» объявил о подписании контрактов с Вячеславом Войновым и Вадимом Шипачевым.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором раскрыла причины переезда Войнова и Шипачева в казанский клуб.