Экс-защитник «Ак Барса» перешел в московское «Динамо»

Теперь уже бывший защитник казанского «Ак Барса» — 27-летний Андрей Педан официально стал игроком московского «Динамо», подписав со столичным клубом двухлетний контракт.

Педан в минувшем сезоне набрал 17 (6+11) очков в 52 встречах регулярного чемпионата КХЛ, а также отметился тремя (1+2) баллами в 14 играх плей-офф.

В КХЛ за казанцев игрок выступал с 2018 года, а до этого всю карьеру провел в Северной Америке.

Ранее в столичное «Динамо» перешел нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев — воспитанник «бело-голубых».