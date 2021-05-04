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Ру Тат
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4 мая 2021  19:46
Cергей Гаврилов

Экс-защитник «Ак Барса» перешел в московское «Динамо»

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Теперь уже бывший защитник казанского «Ак Барса» — 27-летний Андрей Педан официально стал игроком московского «Динамо», подписав со столичным клубом двухлетний контракт.

Педан в минувшем сезоне набрал 17 (6+11) очков в 52 встречах регулярного чемпионата КХЛ, а также отметился тремя (1+2) баллами в 14 играх плей-офф. 

В КХЛ за казанцев игрок выступал с 2018 года, а до этого всю карьеру провел в Северной Америке.

Ранее в столичное «Динамо» перешел нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев — воспитанник «бело-голубых».

хк ак барс андрей педан
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