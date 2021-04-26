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Ру Тат
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26 апреля 2021  19:38
Сергей Гаврилов

Источник: Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев перейдет в «Динамо»

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Нападающий казанского «Ак Барса» Станислав Галиев подпишет контракт с московским «Динамо». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс»,
По информации издания, зарплата Галиева будет не меньше чем в «Ак Барсе», где в сезоне-2020/21 он получал 55 млн рублей в год.
В этом сезоне 29-летний воспитанник «Динамо» провел в регулярном чемпионате 52 матча и набрал 27 (16+11) очков. В плей-офф на его счету 9 (4+5) очков в 15 матчах.

Ак барс
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