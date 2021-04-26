Источник: Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев перейдет в «Динамо»

Нападающий казанского «Ак Барса» Станислав Галиев подпишет контракт с московским «Динамо». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс»,

По информации издания, зарплата Галиева будет не меньше чем в «Ак Барсе», где в сезоне-2020/21 он получал 55 млн рублей в год.

В этом сезоне 29-летний воспитанник «Динамо» провел в регулярном чемпионате 52 матча и набрал 27 (16+11) очков. В плей-офф на его счету 9 (4+5) очков в 15 матчах.