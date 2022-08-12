Экс-защитник «Ак Барса» Ожиганов рассказал, за что Квартальнов выгнал его из клуба

Бывший защитник «Ак Барса» Игорь Ожиганов, ныне выступающий в составе питерского СКА, поделился деталями ухода из команды под руководством Дмитрия Квартальнова. По словам хоккеиста, роковым стал матч против московского ЦСКА.

«Я плохо провел всю предсезонку. На то были свои причины, хотя это уже не так важно. Затем начался чемпионат, я играл хорошо, и все шло нормально. Но потом я провалил матч с ЦСКА. Это была моя худшая игра в карьере. Я привез три шайбы в свои ворота. Там были чисто мои ошибки. Именно после той игры все пошло не так, как хотелось бы.

Та игра против ЦСКА была принципиальной и для Дмитрия Вячеславовича, и для меня. И она засела у него в голове. Там было полнейшее фиаско. Если посмотреть со стороны моменты, когда нам забивали голы, то я, может быть, себя бы поменял. Что случилось тогда? Перегорел», – цитирует Ожиганова «Спорт-Экспресс».

Напомним, 29-летний хоккеист перешел в «Ак Барс» перед стартом сезона 2019/20, но успел провести в составе казанского клуба всего 19 матчей, после чего был обменян в питерский СКА.

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