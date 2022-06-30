Экс-защитник «Ак Барса» Барберио может перейти в минское «Динамо»

Бывший защитник «Ак Барса» Марк Барберио попал в сферу интересов минского «Динамо». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, канадский хоккеист может быть арендован на год минчанами из швейцарской «Лозанны», с которой у Барберио контракт до 2023 года.

Напомним, канадец пополнил состав «Ак Барса» в минувшем сезоне, заключив однолетний контракт на условиях аренды. В 6 матчах регулярного чемпионата КХЛ защитник набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+1». В Кубке Гагарина канадец не сыграл по причине травмы.

Ранее стало известно, что форвард московского «Динамо» Станислав Галиев в ближайшее время вернется в «Ак Барс» и подпишет двухлетний контракт с казанским клубом.