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Экс-замминистра внутренних дел РТ Нугуманова похоронят на Арском кладбище
Бывшего замминистра внутренних дел Татарстана Рафила Нугуманова, который скончался сегодня на 74-м году жизни, похоронят на Арском кладбище Казани.
Как стало известно «Татар-информу», завтра, 3 января, с 8.30 до 10.00 в Культурном центре имени Пушкина на улице Карла Маркса в Казани состоится церемония прощания с Нугумановым.
С 10.30 до 11.00 пройдет джаназа-намаз в казанской мечети «Аль-Марджани».
Похороны пройдут на Арском кладбище Казани в 11.00.
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