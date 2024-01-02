Экс-замминистра внутренних дел РТ Нугуманова похоронят на Арском кладбище

Бывшего замминистра внутренних дел Татарстана Рафила Нугуманова, который скончался сегодня на 74-м году жизни, похоронят на Арском кладбище Казани.

Как стало известно «Татар-информу», завтра, 3 января, с 8.30 до 10.00 в Культурном центре имени Пушкина на улице Карла Маркса в Казани состоится церемония прощания с Нугумановым.

С 10.30 до 11.00 пройдет джаназа-намаз в казанской мечети «Аль-Марджани».

Похороны пройдут на Арском кладбище Казани в 11.00.