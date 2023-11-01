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Экс-замглавы «Татнефти» Лавущенко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
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Бывшего заместителя генерального директора «Татнефти» Владимира Лавущенко похоронят завтра на Троекуровском кладбище в Москве.
Как стало известно «Татар-информу», церемония прощания начнется в 12 часов.
Ранее сообщалось, что накануне на 75-м году из жизни ушел экс-замгендиректора «Татнефти» Владимир Лавущенко. Он руководил финансово-экономическим блоком «Татнефти» в 1995-2016 годах.
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