Умер бывший замгендиректора «Татнефти» по экономике Владимир Лавущенко

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Накануне не стало экс-замгендиректора по экономике «Татнефти», члена совета директоров ОАО «Татнефть», доктора экономических наук профессора Владимира Лавущенко. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе компании.

Свою карьеру в структуре «Татнефти» он начал в 1972 году в должности инженера-программиста, затем, отслужив в армии, спустя год пришел в НГДУ «Альметьевнефть». Перед этим работал маляром Альметьевской дорожно-строительной ремонтной конторы и лаборантом Татарского вечернего факультета Московского института нефтехимической и газовой промышленности.

В период с 1973 по 1984 годы занимал должность инженера, мастера, старшего инженера-руководителя группы. Затем в течение двух лет был начальником отдела научной организации труда в НГДУ «Ямашнефть» ПО «Татнефть». С 1986 по 1995 годы Лавущенко трудился замначальника — главным бухгалтером «Альметьевнефти», а затем до 1997-го — главным бухгалтером в ОАО «Татнефть».

В 1995-2016 годах он руководил финансово-экономическим блоком «Татнефти». За это время государственная монополия стала публичной компанией, выйдя на фондовые биржи.

Отмечен почетным званием «Заслуженный экономист Республики Татарстан». Был действительным членом Международной Академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, Академии наук социальных технологий и местного самоуправления, руководителем Государственной экзаменационной комиссии по экономическим специальностям (АГНИ).

Его перу принадлежат свыше 40 научных трудов по вопросам совершенствования управления нефтегазовым комплексом, в том числе монографии, а также доклады на научных конференциях, публикации в СМИ.

Лавущенко являлся одним из создателей телекомпании «Луч», редактором информационных программ т/к «Луч» (рубрики передач «Телебиржа», «Доска почета», «Будка гласности», «Ретроспектива», «Наш дом», «12-й канал» и др.), председателем набсовета ХК «Нефтяник», имел первый разряд по футболу.