Экс-замглавы «Ак Барс-Меда» о махинациях с медполисами: «Теперь вину свою не признаю»

Сегодня в Ново-Савиновском суде Казани снова не получилось рассмотреть дело бывшего замгендиректора «Ак Барс-Меда» Андрея Балашова, которому вменяют 19 случаев злоупотребления полномочиями.

В начале заседания первым с ходатайством выступил подсудимый.

«В деле появились новые обстоятельства, я прошу рассмотреть уголовное дело в общем порядке и отказываюсь от рассмотрения дела в особом порядке», – сказал Андрей Балашов.

Особый порядок рассмотрения дела в суде означает, что обвиняемый признает свою вину, и доказывать ее в суде нет нужды.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Судья сообщил, что для этого придется отложить заседание как минимум на 5 дней. Кроме того, состав суда уходит в отпуск на две недели, поэтому рассмотрение дела начнется только в конце апреля.

Напомним, в прошлый раз процесс не состоялся, потому что подсудимый попал в больницу.

«Он не может прийти в суд. Помещен на стационарное лечение. Не менее двух недель он проведет в больнице, состояние оценивается как тяжелое», – сообщила тогда адвокат.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по версии следствия, знакомые Балашова, как правило, занимающие высокие должности в различных организациях, ездили в отпуск в другие страны или в санатории в России или отправляли туда своих родных по полису ДМС. А после сочинские компании, которые тоже участвовали в отмывании денег, выставляли счета «Ак Барс-Меду» за оказанные услуги организации, например «Татэнергосбыту». «Ак Барс-Мед» оплачивал этот счет «Татэнергосбыту», а сочинские компании обналичивали деньги, забирая себе 10% комиссии с общей суммы, либо оформляли через различные турфирмы путевки протеже Балашова.

По версии следствия, подчиненные Балашова, которые работали с сочинскими фирмами, не знали, в чем участвовали. Эти компании выставляли сумму за оказанные услуги ООО «Ак Барс-Мед». Поступившие деньги фирмы отправляли в различные турагентства. За обналичивание денег для дальнейшего отдыха друзей Балашова фирмы брали 10% комиссии.