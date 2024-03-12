«Летим в Эмираты»: как экс-замглавы «Ак Барс-Меда» близких «лечил» за чужой счет

В начале заседания адвокат Ирина Князева заявила суду, что вчера Балашова увезли на карете скорой помощи в больницу

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Дело стартануло и заглохло

В Ново-Савиновском суде Казани со скрипом стартовал процесс бывшего замгендиректора «Ак Барс-Меда» Андрея Балашова. Ему вменяют 19 случаев злоупотребления полномочиями.

В начале заседания адвокат Ирина Князева заявила суду, что вчера Балашова увезли на карете скорой помощи в больницу.

«Он не может прийти в суд. Помещен на стационарное лечение. Не менее двух недель он проведет в больнице, состояние оценивается как тяжелое», – сообщил адвокат.

Старший помощник прокурора Ново-Савиновского района Дамир Исмагилов отметил, что без подсудимого зачитывать обвинение и проводить заседание не имеет никакого смысла, и поддержал адвоката Балашова в ходатайстве о переносе дела.

Послушать детали обвинения пришел и отстраненный от работы начальник финансового отдела АО «Татэнергосбыт» Марсель Зиннатуллин. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, дело тоже рассматривает Ново-Савиновский суд. По версии следствия, Балашов помог Зиннатуллину отправить родственников на отдых в другие страны за счет сотрудников «Татэнергосбыта».

«Татар-информу» он сказал, что ему жаль попавшего в больницу Балашова. От комментариев по своему делу он отказался.

«Не все так просто, я выскажусь на более поздней стадии дела», – сказал он.

Как стало известно «Татар-информу», из материалов дела следует, что Зиннатуллин в 2017 году обналичил часть средств по корпоративному договору ДМС с «Ак Барс-Медом».

Он отправлял членов своей семьи на отдых в различные санатории по России, а также в другие страны. Сам он успел побывать в Арабских Эмиратах. Естественно, ДМС не предполагает таких поездок. Деньги он, по версии следствия, переводил на счет одной из медицинских компаний в России, а потом перечислял на счет туристического агентства в Казани. Следователи насчитали почти 10 миллионов рублей ущерба за 5 поездок Зиннатуллина и его близких.

Старший помощник прокурора Ново-Савиновского района Дамир Исмагилов отметил, что без подсудимого зачитывать обвинение и проводить заседание не имеет никакого смысла Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Ущерб варьируется от 40 тысяч до миллиона рублей

В обвинительном заключении Андрея Балашова почти три тысячи страниц. Как стало известно «Татар-информу», истории, которые легли в основу обвинения Балашова, похожи друг на друга – в них меняется только сумма ущерба.

Например, по версии следствия, Балашов незаконно выделял деньги страховой компании «Ак Барс-Мед» на то, что договор добровольного медицинского страхования не предусматривал. На примере дела Зиннатуллина следствие предполагает, что деньги, предусмотренные АО «Татэнергосбыт» на поправку здоровья своих сотрудников, уходили на отдых близких и друзей экс-замглавы компании.

Сотрудники различных организаций, управленцы в которых взаимодействовали по такой же схеме с Балашовым, не могли воспользоваться своим полисом ДМС, а некоторые и вовсе о нем не знали. Суммы ущерба в каждом эпизоде по делу Балашова варьируются от 40 тысяч до миллиона рублей.

«Балашов работал через компании в Сочи. Балашов заставлял работать с ними двух своих подчиненных. По версии следствия, они не знали, в чем участвовали. Эти компании выставляли сумму за оказанные услуги ООО "Ак Барс-Мед". Поступившие деньги фирмы отправляли в различные турагентства. За обналичивание денег для дальнейшего отдыха друзей Балашова фирмы брали 10% комиссии», – сообщил «Татар-информу» собственный источник.

Другими словами, по версии следствия, знакомые Балашова, как правило, занимающие высокие должности в различных организациях, ездили в отпуск в другие страны или в санатории в России или отправляли туда своих родных. А после сочинские компании, которые тоже участвовали в отмывании денег, выставляли счета «Ак Барс-Меду» за оказанные услуги организации, например «Татэнергосбыту». «Ак Барс-Мед» оплачивал этот счет «Татэнергосбыту», а сочинские компании обналичивали деньги, забирая себе 10% комиссии с общей суммы, либо оформляли через различные турфирмы путевки протеже Балашова.

Весь список претензий следствия к Балашову огласят на следующем заседании, конечно, при условии, что обвиняемый поправит свое здоровье к концу месяца.