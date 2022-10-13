Экс-замначальника ИК №3 просил суд оправдать его по делу о взятке автомобилем

На финишную прямую вышло нашумевшее дело о взятке бывшего замначальника казанской колонии №3 Алексея Зворыгина. Его обвиняют сразу по нескольким статьям – в превышении должностных полномочий, получении взятки, присвоении и растрате. Судебные разбирательства длились почти год, и сегодня Зворыгин выступил с последним словом.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

Несколько лет нахождения Зворыгина в СИЗО дали о себе знать, от былой уверенности к моменту финиша разбирательств не осталось ни следа. В суд сегодня его доставили под конвоем. Несколько минут подсудимый переговаривался со своим адвокатом, только после этого он решил выступить с последним словом.

«Большую часть своей жизни я отдал тому, чтобы выводить из долгов разные производства и организации. Колонии №19, №3 и №5 не стали исключением. Я делал так, чтобы эти убыточные места становились рентабельными», – начал свое выступление Зворыгин.

Наладить производство, находящееся на территории колонии №5, было главной задачей Зворыгина, когда он занял место замначальника. Но на деле, пользуясь своими полномочиями, решил подзаработать, причем не самым честным способом. По версии следствия, Зворыгин наладил связи с неким московским бизнесменом. Осужденные должны были изготавливать для москвича чугунные изделия, в том числе и дорожные ограждения, тот в свою очередь для продуктивного сотрудничества передал замначальника колонии автомобиль Hyundai.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

Еще один эпизод связан со взяткой от поставщика продовольственных товаров в колонию. Тогда руководитель фирмы передал Зворыгину 50 тысяч рублей, уверено следствие.

«Я честно добивался результатов, всегда верил в то, что я делал. Нигде и никогда рядом с моей фамилией не звучали такие слова, как взятка, откаты и так далее», – сказал суду Зворыгин.

С самого начала следствия Зворыгин категорически отрицает свою вину. По его словам, что никаких прямых доказательств его виновности в деле нет. Просил суд вынести справедливое решение или вовсе оправдать его.

«Ваша честь, я не святой, совершил в жизни много ошибок. Но службу и, тем более, свою Родину я никогда не предавал. Всегда дорожил честью офицера и погонами. Даже если меня осудят, то пусть наказание не будет связано с изоляцией. На свободе я принесу обществу гораздо больше пользы, тем более в такое непростое для страны время», – обратился к суду Зворыгин.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

Между тем в прениях государственный обвинитель просил признать Зворыгина виновным и отправить его в колонию строгого режима на 12 лет. После непродолжительного совещания, суд вынес свое решение – Зворыгина оправдали по эпизодам о взятке, однако признали виновным в превышении должностных полномочий. Ближайшие 4 года он проведет в колонии общего режима.