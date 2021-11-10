«Мясное дело» экс-замначальника казанской ИК-3 дошло до суда, его оставили в СИЗО

Московский районный суд Казани оставил под стражей бывшего замначальника казанской колонии №3 Алексея Зворыгина. Уголовное дело поступило в суд недавно, совсем скоро ожидается старт процесса. Сегодня подсудимому продлили меру пресечения.

Алексею Зворыгину предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям – в превышении должностных полномочий, получении взятки, присвоении и растрате. Преступление, в котором, как считает следствие, оказался замешан бывший замначальник колонии, было совершено в 2016 году и связано с распилом госконтракта.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

Зворыгин решил «подзаработать» на закупке мясной продукции. Следствие считает, что мужчина сговорился с поставщиком, который должен был доставить в колонию порядка 17 тонн свинины. Однако мясо, которое поступило в колонию, не соответствовало требованиям госконтракта. Оно было закуплено по завышенной цене. Вскрылась афера, когда в колонии провели инвентаризацию. Тогда во время проверки недосчитались почти 10 тонн свинины на сумму в 2 миллиона рублей.

«Кроме того, установлено, что в 2018 году обвиняемый заключил договоры с двумя коммерческими организациями на изготовление продукции из давальческого сырья. В дальнейшем, руководитель обеих фирм передал Зворыгину в пользование автомобиль "Хендай"», – добавили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

Сегодня в суде Зворыгин уверял, что ни в чем не виноват, говорил, что всегда работал в интересах ведомства. Он добавил, что посвятил службе 24 года, за все это время никаких претензий никогда не было.

«Я ничего не брал. Не было никакого объективного расследования. Нет никаких объективных доказательств. Все слишком затянулось», – высказался в суде обвиняемый.

На судебном заседании выяснилось, что у Зворыгина истекает срок содержания под стражей. Прокурор выступила с ходатайством продлить меру пресечения еще на три месяца.

Адвокат Зворыгина и он сам просили суд, наоборот, смягчить меру пресечения на домашний арест. На свободе у мужчины остались двое маленьких детей. В данный момент за ними попросту некому присматривать, так как супруга обвиняемого попала в больницу. У нее диагностировали коронавирусную инфекцию, женщина находится в тяжелом состоянии.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

«Во время каникул одного ребенка пришлось отправить в чужую семью. Фактически он остался с посторонними людьми. Я считаю, что это является основанием для избрания более мягкой меры пресечения», – высказалась адвокат Зворыгина.

Тем не менее, суд оставил Зворыгина под стражей. Мужчина пробудет в СИЗО еще три месяца, до 26 января следующего года.