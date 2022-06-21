Экс-хавбек «Рубина» Попов: Удивительно, что Бердыев уехал в Иран, а не остался в России

Бывший футболист «Рубина» Алексей Попов прокомментировал новость о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера и технического директора иранского «Трактора». По словам экс-футболиста казанцев, уровень российского и иранского футбола — это небо и земля.

«Удивительно, что Бердыев возглавил эту команду. Видимо, из России у него не было предложений. Больше никак не могу объяснить его решение. Иранский футбол и российский — это небо и земля.

Наверняка все наши футбольные функционеры смотрят не только на результаты Бердыева, которые были 10-15 лет назад, но и на возраст. Все знают его характер, и с годами люди становятся только жестче. Если и было какое-то предложение, может, не договорились. Помог бы Бердыев нынешнему "Рубину"? Не уверен», — цитирует Попова «РБ-Спорт».

Ранее стало известно, что Бердыев получил пост главного тренера в «Тракторе» благодаря помощи иранского форварда Сердара Азмуна.