СМИ: Азмун помог Бердыеву получить работу в Иране

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев получил пост главного тренера в иранском клубе «Трактор» из Тебриза благодаря помощи Сердара Азмуна. Об этом сообщает «Чемпионат».

27-летний иранский нападающий, этнический туркмен, ранее выступал под руководством уроженца Туркмении Бердыева в «Рубине» и «Ростове».

Накануне специалист, 12 лет отработавший в «Рубине», возглавил иранский «Трактор» и стал техническим директором клуба. Ранее Бердыев был главным тренером «Кайрата», с которым становился бронзовым призером чемпионата Казахстана и выигрывал Кубок страны.

Напомним, этой зимой Азмун, проданный «Рубином» в «Зенит», перешел из питерского клуба в «Байер». В минувшем сезоне провел иранец провел за немецкий клуб 11 матчей, забив 1 гол и отдав 1 результативную передачу.