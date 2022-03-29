Экс-вратарь «Рубина» Коновалов: «Хочу играть в топ-лиге, Шотландия кратчайший путь в АПЛ»

Бывший вратарь «Рубина» Иван Коновалов рассказал о стремлении играть в Английской Премьер-лиге. По словам голкипера «Ливингстона», Шотландия является самым кратким путем для того, чтобы перейти в клуб АПЛ.

«Какой футболист не мечтает играть в чемпионате Англии, на самом высоком уровне? К тому же тут все рядом. В Шотландии много таких, кто проявил себя и уехал сразу в Англию. Некоторые даже уезжают в Чемпионшип и выходят оттуда либо с командой в шотландский Премьершип, либо оттуда их забирают в АПЛ. Конечно, рассматриваю для себя такой вариант. Я всегда мечтал играть в топ-чемпионате. Шотландия, во-первых, это Британия, а во-вторых, это самый кратчайший путь, по которому можно попасть в чемпионат Англии. Очень интересно было посмотреть себя в Шотландии, как я здесь себя покажу», – цитирует Коновалова Sport24.

Кроме того, футболист сообщил о том, как сложился вариант с шотландским «Ливингстоном».

«Джамал [футбольный агент] мне предлагал несколько вариантов. В один день позвонил: «Есть Шотландия, есть Швеция». Я сказал: «Естественно, Шотландия! Это Британия! Здесь родина футбола». И реально в чемпионате Шотландии британский стиль футбола: много верховых и фланговых передач, много борьбы. Все ребята здоровые, крепкие. Даже я со своими габаритами считаюсь большим, но не особо. Мне даже главный тренер говорит, что нужно еще прибавлять мощи», — заявил Коновалов.

Напомним, ранее агент Коновалова Джамал Акаев рассказал корреспонденту спортивной редакции «Татар-информа» о том, в каком состоянии находится его клиент.