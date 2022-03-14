Агент экс-вратаря «Рубина» Коновалова: «В Шотландии у Ивана все хорошо, полная поддержка»

Агент бывшего вратаря «Рубина» Ивана Коновалова Джамал Акаев рассказал, в каком состоянии находится его клиент, ныне выступающий за шотландский «Ливингстон».

По словам футбольного функционера, несмотря на политическую ситуацию, в «Ливингстоне» у Ивана полная поддержка.

«В Шотландии у Ивана все хорошо. У него полная поддержка и со стороны команды, и со стороны болельщиков», — объяснил Акаев корреспонденту спортивной редакции «Татар-информа».

Бывший голкипер казанского клуба Иван Коновалов в зимнее трансферное окно пополнил состав шотландского «Ливингстона». Футболист трижды попадал в заявку команды на матчи Премьершипа, но пока не провел на поле ни одной минуты.

Ранее агент защитника «Рубина» Сильвие Бегича рассказал, покинет ли хорватский футболист Казань.