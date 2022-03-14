Агент экс-вратаря «Рубина» Коновалова: «В Шотландии у Ивана все хорошо, полная поддержка»
Агент бывшего вратаря «Рубина» Ивана Коновалова Джамал Акаев рассказал, в каком состоянии находится его клиент, ныне выступающий за шотландский «Ливингстон».
По словам футбольного функционера, несмотря на политическую ситуацию, в «Ливингстоне» у Ивана полная поддержка.
«В Шотландии у Ивана все хорошо. У него полная поддержка и со стороны команды, и со стороны болельщиков», — объяснил Акаев корреспонденту спортивной редакции «Татар-информа».
Бывший голкипер казанского клуба Иван Коновалов в зимнее трансферное окно пополнил состав шотландского «Ливингстона». Футболист трижды попадал в заявку команды на матчи Премьершипа, но пока не провел на поле ни одной минуты.
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