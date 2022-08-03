Экс-вратарь «Ак Барса» Рейдеборн: «Не проблема играть в России, есть контракт с ЦСКА»

Шведский голкипер московского ЦСКА и бывший игрок казанского «Ак Барса» Адам Рейдеборн заявил, что Федерация хоккей Швеции не оказывает давления по поводу выступлений игрока в КХЛ.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников жестко раскритиковал решение шведского хоккеиста Якоба Лильи отказаться выступать за московское «Динамо», с которым спортсмен подписал контракт.

«От шведской федерации нет никакого давления, пока нет. Посмотрим, что будет по ходу сезона. Для меня не проблема играть в России, у меня есть контракт. ЦСКА - отличная команда, надеюсь, мы сумеем выиграть еще один кубок», - цитирует Рейдеборна ТАСС.

Напомним, что до перехода в ЦСКА скандинавский голкипер провел два сезона в «Ак Барсе», но не смог выиграть конкуренцию у местного воспитанника Тимура Билялова.