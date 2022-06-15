Экс-вратарь «Ак Барса» Гарипов рассказал о том, где будет играть в следующем сезоне

Бывший вратарь «Ак Барса», ныне выступающий в составе челябинского «Трактора», Эмиль Гарипов рассказал о том, в каком клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проведет сезон 2022/23.

«Всегда хочется большего, но считаю, что челябинский "Трактор" в том году показал очень достойный результат. И команда дружная, это важно. И сейчас происходят точечные трансферы, которые должны усилить. Где буду выступать в следующем сезоне? В Челябинске», — заявил Гарипов в интервью «Татар-информу».

Кроме того, экс-голкипер «барсов» ответил на вопрос, касаемо вероятного возвращения в Казань.

«Сейчас глупо говорить об этом. Сейчас я "Трактора" игрок, у меня есть обязанности перед руководством, командой, перед жителями Челябинска. А Казань — это мой дом, где всегда хорошо. Родной. Не знаю, можно ли так говорить, но могу сравнить "Ак Барс" с мамой. И никто не знает, что ждет в будущем, поэтому надо работать, выкладываться каждый день и надеяться на лучшее. Конечно, хочется закончить карьеру в "Ак Барсе"», — подытожил Гарипов.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с Эмилем Гариповым.