Экс-волейболистка «Динамо-Казань» Гамова поддержала дисквалификацию Воронкова на два года

Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова прокомментировала решение исполнительного комитета Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) дисквалифицировать главного тренера женского волейбольного клуба «Локомотив» Андрея Воронкова за расисткое высказывание адрес кубинской волейболистки «Уралочки-НТМК» Аиламы Сесе Монаталво.

По словам бывшей волейболистки казанского «Динамо», подобное поведение российского специалиста недопустимо, а наказание – приемлемо.

«Я считаю, что наказание однозначно должно было быть, потому что то поведение, которое продемонстрировал Андрей Воронков – это недопустимо. Я думаю, ему дали многовато, но людям, которые принимали решение, виднее. Если он отказался извиняться, то два года вполне приемлемо. После этого теперь у нас таких инцидентов в чемпионате России не будет», – цитирует Гамову Metaratings.

Напомним, во время финального матча против «Уралочки-НТМК» Воронков нелицеприятно высказался в отношении одной из волейболисток команды соперников. Во время тайм-аута в третьем сете финального матча Воронков отвёл в сторону свою подопечную, предполагая, что ушёл от камер и микрофонов и выкрикнул: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

Чуть позже кубинская волейболистка отреагировала на данный инцидент, заявив, что у нее нет с этим никаких проблем.

Стоит отметить, что «Локомотив» выиграл в финале у «Уралочки-НТМК» со счетом 3:2 и стал чемпионом России.